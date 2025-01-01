Единая система автострахования начала действовать на всей территории Союзного государства с 1 января, сообщает БЕЛТА.

Единая система упрощает жизнь водителям, часто пересекающим границу Беларуси и России. Ее суть состоит в том, что водитель, оформляя полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в России, может включить в него дополнительное соглашение, позволяющее действию полиса распространяться и на территорию Беларуси. Аналогичный механизм доступен и для белорусских автовладельцев. Стоимость такого расширенного полиса рассчитывается на основании тарифов, действующих в стране, где зарегистрировано транспортное средство, и учитывается как дополнительный риск.

В случае ДТП компенсация убытков будет определяться по законодательству той страны, где произошло происшествие. Например, если ДТП случилось в Беларуси, возмещение будет рассчитываться по белорусским правилам, а само урегулирование организуется через Белорусское бюро по транспортному страхованию. В свою очередь, российский страховщик будет отвечать за компенсацию убытков в рамках своей системы. До этого для поездок в России на личном транспорте белорусские автомобилисты должны были отдельно оформить договор страхования «Синяя карта».

Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в России или Беларуси. Само автотранспортное средство должно быть зарегистрировано на территории Союзного государства.

Предусматривается, что оператор автоматизированной информационной системы страхования в целях проверки факта заключения договоров ОСАГО, а также противодействия мошенничеству в страховании, при пересечении водителями госграницы РФ будет осуществлять в режиме реального времени обмен с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков, в том числе иностранными объединениями, сведениями (содержащими в том числе персональные данные) о заключенных договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также это касается сведений о произведенных выплатах страхового возмещения по договорам ОСАГО за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего в результате ДТП.