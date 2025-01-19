В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос принял крещение от святого пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан. Когда он помолился и стал выходить из воды, произошло чудо – в видимых и доступных для понимания образах людям явилась Пресвятая Троица: Бог-Отец (в виде гласа с небес), Бог-Дух Святой (в виде голубя), Бог-Сын (Иисус Христос).

Главная традиция праздника – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. В течение всего года ею можно окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, наносить на больные места. Хранить святую воду нужно возле иконы.

А накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, православные соблюдают строгий пост, употребляя традиционное постное блюдо из крупы – сочиво. Трапезничать можно только после выноса свечи после Божественной литургии утром и первого причащения крещенской водой.

В г. Буда-Кошелево освящение воды пройдет в храме Святителя Николая Чудотворца 18 января в 18.00, а 19 января – в 10.00, после утренней Божественной литургии.