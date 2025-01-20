Жителей Гомельщины ждет насыщенная культурная программа в основной день голосования на выборах Президента Беларуси. На брифинге на вопросы журналистов ответила начальник главного управления культуры облисполкома Инга Завгородняя.

Стало известно, что 26 января насыщенная развлекательная программа подготовлена на каждом участке для голосования, избирателей ждут концерты, выставки, мастер-классы:

«Мы ориентируемся на все слои населения, любого пола и возраста, с разными интересами и увлечениями. Сделаем все возможное, чтобы этот день запомнился жителям области. Уверена, что и в районах, где традиционно развито декоративно-прикладное творчество, люди получат возможность обучиться полезным навыкам».

Культурная программа будет обеспечена на участках от начала и до конца их работы.

Гомельщина официально