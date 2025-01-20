Активная информационная война против Беларуси, проходящая электоральная кампания и почему ее итоги так волнуют Запад, с какой целью дезориентируют людей, в том числе посредством современных коммуникаций, и почему так важно сегодня, чтобы граждане, придя на избирательные участки, опирались на логику и здравый смысл, а не на те эмоции, которыми пытаются накачивать их умы, – на эти и другие актуальные темы шел разговор во время встреч. При этом диалог строился на конкретных и наглядных примерах, взятых как из истории и современности нашей страны, так и мирового сообщества.

Спикер также остановился на итогах социально-экономического развития Беларуси, рассказал о достижениях последних лет в разных сферах жизнедеятельности и приоритетных направлениях, которые будут способствовать сохранению стабильности и улучшению качества жизни. А чтобы сберечь в стране мир и все то, что имеем, и развиваться дальше, для этого каждый должен принять участие в избирательной кампании и сделать свой выбор.

Участники встреч активно задавали вопросы и делились своими видениями по той или иной теме.

Будакошелевцы поделились мнениями

Дарья Ковалева, методист Уваровичского центра детского творчества:

– Встречи с доверенными лицами позволяют услышать буквально из первых уст не только программные тезисы того или кандидата в Президенты, но и задать вопросы и получить конкретные разъяснения. Сегодняшний разговор только подтвердил, что я сделаю правильный выбор в день голосования: выбор в пользу мирного неба над головой, стабильности, надежного будущего для наших детей и последующих поколений.

Марина Гулуева, старшая медицинская сестра Уваровичской участковой больницы:

– Подобные встречи очень нужны, так как люди не в полной мере могут владеть информацией о деятельности того или иного кандидата. А сегодня состоялся очень полезный и информативный диалог. Приятно, что на встречах присутствует молодежь – это говорит о том, что нам небезразлично, в какой стране мы будем жить завтра.

Станислав Немцев, учитель Уваровичской средней школы:

– Думаю, что необходимо как можно больше проводить таких мероприятий не только на территории нашего района, но и по всей республике. Они позволяют лучше понять, в каком направлении двигаться дальше. Беларусь стоит на пороге важнейшего события, и, кто, как не наш народ, должен сделать выбор за свое будущее – сильную и независимую Беларусь.