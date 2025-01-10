Основная тема встречи – электоральная кампания. Заместитель председателя подробно остановилась на проведении агитационного периода, досрочном голосовании, работе избирательных участков в основной день голосования. Она подчеркнула, что будущее нашего государства зависит от каждого из нас и поэтому важно достойно трудиться на родной земле, строить счастливое будущее своими руками. Людмила Адамовна призвала присутствующих выполнить свой гражданский долг и принять участие в важном политическом событии для нашей страны: «Сегодня мы, как никогда, должны быть едины, чтобы сохранить все, что у нас есть. Наш созидательный труд, все наши усилия и достижения должны быть направлены на дальнейшее процветание и развитие Беларуси».

Заместитель председателя рассказала об итогах социально-экономического развития Будакошелевщины за истекший год, отметив ее достижения и динамичное развитие: из 12 доведенных показателей выполнены 10. Также она остановилась на теме проведения ЦЭ и ЦТ. Уделила внимание правилам пожарной безопасности, напомнила участникам встречи о том, что основными причинами возгорания по-прежнему являются употребление алкоголя и курение в постели.

В ходе диалога к Людмиле Адамовне обратилась жительница одного из многоквартирных домов ул. Совхозной райцентра по вопросу чистки труб печного отопления. Вопрос был разъяснен женщине во время встречи.