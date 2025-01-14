В первую очередь, Артем Гришай остановился на проходящей в стране электоральной кампании и проведении агитационного периода. Призвал принять участие в этом важном событии и отдать свой голос за мир, стабильность и дальнейшее развитие Беларуси. Артем Сергеевич напомнил о режиме работы избирательных участков в период досрочного голосования, а также в основной день. Так, досрочно можно проголосовать с 21 по 25 января текущего года с 12.00 до 19.00, а 26 января – с 8.00 до 20.00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт, либо идентификационную карту.

Артем Сергеевич также ознакомил присутствующих с итогами социально-экономического развития Будакошелевщины за 2024 год, отметив выполнение основных показателей и динамичное развитие района.

В ходе встречи работники предприятия имели возможность задать волнующие их вопросы, в том числе и в личном порядке.