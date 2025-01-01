Как избавиться от тяжелого похмелья, рассказала корреспонденту БЕЛТА врач психиатр-нарколог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Татьяна Синявская.

Прежде всего врач порекомендовала на следующий день после застолья пить много воды, есть легкую пищу, отдыхать, избегать кофе и энергетиков. Восстановить баланс жидкости и солей в организме помогает рассол — напиток, богатый электролитами. Чай из мяты успокаивает желудок и уменьшает тошноту. Бананы благодаря содержанию калия и магния помогают восполнить утраченные питательные вещества. Такие кисломолочные продукты, как кефир или йогурт, благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника.

В случае тяжелого похмелья или алкогольной интоксикации рекомендуется обратиться за медицинской помощью. В областном центре «Психиатрия-наркология» проводится детоксикация — комплекс процедур, направленных на очищение и восстановление организма.

По словам Татьяны Синявской, детоксикация проводится под наблюдением врачей и включает капельницы, медикаментозную терапию и психотерапию. Это помогает быстро и эффективно справиться с последствиями алкогольного отравления, восстановить организм и улучшить общее самочувствие.

На базе центра выполняется транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — это современный и безопасный метод воздействия на головной мозг при помощи магнитных импульсов. Эти импульсы воздействуют на отделы головного мозга, которые выступают так называемыми центрами удовольствия. В результате восстанавливается функционирование клеток, которые были повреждены в период злоупотребления. ТМС помогает улучшить работу мозга, снизить уровень стресса и общее самочувствие. Она также эффективна для восстановления нервной системы после продолжительной алкогольной интоксикации.

После детоксикации в центре есть возможность пройти полноценную медицинскую реабилитацию для полного восстановления здоровья. Реабилитация включает несколько составляющих. Индивидуальная терапия предполагает работу с врачами-наркологами и психологами, направленную на выявление и устранение причин зависимости. Групповые занятия — это поддержка и обмен опытом с другими пациентами, что помогает быстрее адаптироваться к трезвой жизни. Наконец, психотерапия, во время которой продолжается работа с психологами для закрепления результатов и предотвращения срывов.

«Помните, что здоровье — это самое важное. Если у вас есть проблемы с алкоголем, не откладывайте обращение за помощью. Наркологи и психиатры нашего центра готовы поддержать вас и помочь вернуться к здоровой и полноценной жизни», — заключила Татьяна Синявская.