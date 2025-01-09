В Беларуси продлена кампания вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции. Почему принято такое решение, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, передает корреспондент БЕЛТА.



«Учитывая благоприятный эпидемиологический период, ситуацию в стране, а также учитывая то, что в сопредельных государствах нарастает заболеваемость по гриппу (там активность уже составляет до 25%), решение о продлении периода вакцинации является обоснованным. Есть еще достаточное количество желающих эту прививку получить», — сказала Светлана Нечай, указав также на регистрацию коронавирусной инфекции.

По словам главного госсанврача, в настоящее время имеется возможность вакцинации и от коронавирусной инфекции. «Должна отметить, что вакцина, которая используется в настоящий период вакцинации, создана на основе рекомбинантного белка, не меняющего свою структуру, не подвергающегося мутации и поэтому не требующего актуализации данного состава, и будет активна в отношении большинства вирусов коронавируса, которые циркулируют на территории нашей страны», — отметила Светлана Нечай. Она добавила, что в стране по-прежнему продолжает активно циркулировать омикрон.

Замминистра пояснила, что вакцинироваться можно в любое удобное время. Важное условие — человек должен быть здоров. По ее словам, вакцинация позволит спрофилактировать риск тяжелого течения заболевания, риск осложнений, которые возможны после гриппа, а вероятность их достаточно высокая, в том числе в течение первого полугодия после перенесенной гриппозной инфекции. «Вакцина имеется, и привиться можно в любое удобное для вас время при надлежащем состоянии вашего здоровья», — отметила Светлана Нечай.

В пресс-службе Минздрава добавили, что сейчас активность гриппа в Европейском регионе ВОЗ составляет 24% и превышает эпидемический уровень на 10%. В Беларуси ведется активная подготовка к ожидающемуся росту заболеваемости гриппом. Пока эпидемиологическая ситуация в Беларуси характеризуется как благополучная. Количество случаев ОРИ на 25% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Доминируют негриппозные респираторные вирусы (аденовирус, риновирус, вирус парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, сезонный коронавирус). Рост заболеваемости ОРИ и увеличение циркуляции вирусов гриппа ожидаются в течение нескольких недель.

Вакцинация против гриппа доступна на бесплатной и платной основе. Люди, которые до настоящего времени не получили вакцинацию от гриппа, могут сделать прививку в организациях здравоохранения по месту жительства. В первую очередь вакцинироваться рекомендуется тем, кто относится к группам риска: дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лица в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.