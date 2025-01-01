Кампания по декларированию физлицами доходов за 2024 год стартует в Беларуси с 1 января 2025 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц о доходах, полученных в 2024 году, физическим лицам необходимо представить не позднее 31 марта 2025 года.

Уплата физическим лицом подоходного налога с физических лиц, исчисленного на основании представленной налоговой декларации, производится не позднее 2 июня 2025 года на основании извещения на уплату подоходного налога, вручаемого налоговым органом не позднее 30 апреля 2025 года.

Подробная информация размещена на сайте МНС в разделе «Физическим лицам / Представление физическими лицами налоговой декларации по подоходному налогу».