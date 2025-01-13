Книга предназначена для всех, кто интересуется историей и культурой Беларуси, кто гордится страной и наполняет каждый свой день созидательным трудом во имя ее процветания и благополучия. Любить Беларусь, знать и с уважением относиться к ее символам — значит быть истинным гражданином своей Родины.

Издание, подготовленное по заказу Центральной избирательной комиссии при поддержке Министерства информации Республики Беларусь, адресовано в первую очередь, молодому читателю. В качестве подарка книга будет вручена тем, кто впервые придет на избирательный участок и примет участие в выборах Президента Республики Беларусь уже 26 января 2025 года.

Автором и составителем книги «Символы суверенной Беларуси» выступил белорусский политолог С.Г. Мусиенко. В ее подготовке также приняли участие И.А.Марзалюк, Ф.П.Повный, М.Г.Борозна, С.А.Шмарловский и другие известные люди страны.

В книге представлены 23 символа. Многие из них имеют давнюю историю, некоторые стали символами относительно недавно, например, как Дворец Независимости, который вместе с площадью Государственного флага, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны с парком Победы и знаменитой стелой «Минск – город-герой» образует современный знаковый столичный квартал – место силы суверенной Беларуси!

Знаки-символы есть у каждой страны в мире. Чаще всего это государственные символы и национальные символы, в формировании которых огромную роль играет менталитет народа, его мировоззрение, а также важные исторические события.

В книге «Символы суверенной Беларуси» нет случайных символов, каждый из них прошел проверку временем и имеет непосредственное отношение к нашим современным реалиям. Однако в конце списка автор не ставит точку, а это значит, что каждый белорус сможет продолжить его и дополнить.

Помимо занимательных и содержательных статей, в книге читатель найдет QR-коды, отсканировав которые, можно совершить виртуальное путешествие в Беловежскую пущу, увидеть, как растет лён на белорусских полях, как изготавливается одно из наших национальных достояний — слуцкий пояс, посетить Храм-памятник Всех Святых в Минске.

В художественном оформлении издания «Символы суверенной Беларуси» приняли участие студенты Белорусского государственного университета, творческая группа студентов Белорусской государственной академии искусств под руководством Ф. Шурмелева и другие художники. Концептуальный макет книги подготовила молодой дизайнер издательства «Беларусь» В.С.Жук.

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