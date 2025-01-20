Документально-биографический очерк «Наш Президент» презентовали 20 января в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Презентовал его авторский коллектив издания — Александр Радьков, Наталья Эйсмонт, Владимир Перцов, Александр Карлюкевич.

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что путь, который прошел авторский коллектив, был непростым. «Не ставили задачу написать биографию Президента, раскрыть какие-то шокирующие кулуары политической жизни, — сказала она. — Задача, как я сама внутри определяю, — напомнить, какой путь прошел и какой путь проходит сегодня наш Президент, сколько он сделал и делает каждый день для каждого из нас, нашей страны».

Авторский коллектив искал особенности, которыми должна была отличаться эта книга. «Решили, что очень важно вызвать у читателя чувство сопричастности к президентской работе, президентской судьбе. Появилась опция в виде дополнительных материалов», — отметила Наталья Эйсмонт.

В частности, в издании представлены рукописные тезисы главы государства, сделанные в момент выступления на площадке ООН в сентябре 2015 года. Пресс-секретарь подчеркнула, что Президент над каждым выступлением работает лично. В частности, в издании представлены рукописные тезисы главы государства, сделанные в момент выступления на площадке ООН в сентябре 2015 года. Пресс-секретарь подчеркнула, что Президент над каждым выступлением работает лично.

Как сообщили на презентации, купить книгу в магазине «Светоч» и магазинах «Первый» в Минске можно уже сегодня.