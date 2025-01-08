После этого большие выходные будут с 7 по 9 ноября, а также с 25 по 28 декабря.

О выходных и переносах в 2025 году — в инфографике Sputnik

Кстати, в 2024 году у белорусов было меньше длинных выходных, чем в нынешнем: с 11 по 14 мая и с 7 по 10 ноября.

Следующие выходные будут с 3 по 6 июля (с четверга по воскресенье включительно) в связи с празднованием главного государственного праздника – Дня Независимости Беларуси.