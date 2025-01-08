В этом году белорусов из-за праздников ожидают целых шесть больших выходных – в некоторых случаях отдыхать можно будет три дня подряд, а в некоторых и четыре.
Длинные январские выходные в Беларуси подошли к концу, следующая серия больших выходных будет лишь через три с половиной месяца.
В 2025 году белорусы отдыхали с 4 по 7 января, «каникулы» были связаны с православным Рождеством. Работающие жители страны смогли отдохнуть четыре дня, однако за 6 января все же придется отработать в субботу 11 января.
Следующие длинные выходные будут в конце апреля – с 27-е по 29-е числа. Это связано с христианским праздником Радуница. За нерабочий понедельник 28 апреля нужно будет отработать заранее в субботу 26 апреля.
Всего же в этом году белорусов ждет как никогда много длинных выходных – целых шесть раз.
После январских и апрельских праздников традиционно нерабочими днями будут 1 мая (четверг) и 9 мая (пятница). Таким образом, с 9 по 11 мая белорусы смогут отдохнуть сразу три дня.
Следующие выходные будут с 3 по 6 июля (с четверга по воскресенье включительно) в связи с празднованием главного государственного праздника – Дня Независимости Беларуси.
После этого большие выходные будут с 7 по 9 ноября, а также с 25 по 28 декабря.
О выходных и переносах в 2025 году — в инфографике Sputnik.
Кстати, в 2024 году у белорусов было меньше длинных выходных, чем в нынешнем: с 11 по 14 мая и с 7 по 10 ноября.