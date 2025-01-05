В Республике Беларусь нормы Закона направлены на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности.

Для проведения такого мероприятия в установленный срок подается письменное заявление в местный исполнительный и распорядительный орган. В случае положительного решения, они могут быть проведены только в определенных местах.

Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия, а равно публичные призывы к организации или проведению массового мероприятия влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.24.23 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, — подчеркивает прокуратура Гомеля.

Штраф за указанные нарушения до 100 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Важно не становиться марионеткой, знать и уважать Закон!

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