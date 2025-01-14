После июльского урагана и капитального ремонта кровли здания в связи с возникшими дефектами внутренней отделки помещений было принято решение о проведении текущего ремонта в педиатрическом отделении райбольницы.



При поддержке Гомельского облисполкома, главного управления по здравоохранению облисполкома, райисполкома из областного бюджета было выделено 80 тысяч рублей на данные цели. Подрядные организации совместно с хозяйственной службой ЦРБ произвели замену всех дверных блоков, установили подвесные потолки Армстронг и заменили половое покрытие в коридорах, произвели отделку стен и потолков в палатах, частично заменили сантехнику и электрооборудование.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова и главный врач учреждения Станислав Крылатов посетили отделение, оценив качество проведенных ремонтных работ, пообщались с медиками, родителями и юными пациентами.

Сегодня в отделении комфортно, тепло и светло. О здоровье пациентов заботится дружный коллектив во главе с заведующим отделения Татьяной Солодинской. Сами пациенты, родители малышей довольны теми условиями, в которых проходит лечение.

Еще одна хорошая новость ждет маленьких пациентов: до конца января

при поддержке Гомельского областного отделения «Белорусский фонд мира» здесь планируют оборудовать игровую комнату, чтобы у них было больше поводов для хорошего настроения, а, значит, и скорейшего выздоровления.