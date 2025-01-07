Будет сделано все для того, чтобы в стране сохранился мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в храме на Рождество, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, главный вызов — это экономика. «Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, — мы преодолеем и эти вызовы», — сказал белорусский лидер.

Он также подчеркнул важность сохранения мира: «Главное для нас, как сказал только что отец Владимир (настоятель храма в Логойске. — Прим. БЕЛТА), адресуя это мне, чтобы было мирное правление. И тут — это моя задача — будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир — все остальное мы купим. Будем жить, может быть, не богато, но достойно. Как живем сейчас. Ни у кого ничего не просим. Мы живем на те деньги, средства и возможности, которые мы реализовываем в Беларуси. Поэтому для нас главное — сохранить мир. Не будет мира — ничего не надо».

В качестве примера того, что происходит, если нет мира, Александр Лукашенко привел ситуацию у соседей, где тысячами гибнут люди. «Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир», — заверил белорусский лидер.