Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

«Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию, — говорится в поздравлении. — Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах».

Александр Лукашенко пожелал всем соотечественникам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания: «Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий».

Поздравление Президента православным христианам Беларуси с Рождеством