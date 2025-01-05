Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Социальная защита — бренд Беларуси, гарантия стабильности и справедливости в обществе. Ежедневным кропотливым трудом вы укрепляете эти постулаты и доказываете, что наша страна всегда позаботится о соотечественниках, которым нужна помощь. Вы не просто проводники традиционных человеческих ценностей, но зачастую становитесь для своих подопечных самыми близкими и родными. Именно вы помогаете в быту одиноким старикам, ухаживаете за теми, кто занемог или столкнулся с инвалидностью, делите хлопоты и радости семей с маленькими детьми», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в системе социальной защиты нет и быть не может случайных людей, ведь согреть душу и подарить надежду в сложную минуту способны лишь сильные духом профессионалы.

«В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность за вашу работу и пожелать крепкого здоровья, счастья. Пусть отзывчивость тех, кто окружен вашей заботой, дарит новые силы и вдохновение для продолжения благороднейшего пути», — пожелал Президент.