Скидка на отечественные товары составляет 10%: из них 5% дает производитель и 5% — торговое звено.
Акция «На родныя тавары. Навагодняя знiжка» продолжится в торговле Беларуси до конца января 2025-го, сообщил глава МАРТ Алексей Богданов журналистам.
Он отметил, что акция получилась хорошей и понравилась как потребителям, так и производителям. По словам министра, скидка составляет 10%, из них 5% дает производитель и 5% — торговое звено, делается это для продвижения отечественных товаров.
Богданов подчеркнул, что новогодние скидки распространяются на 22 товарные группы и привлекают покупателей.
«Они будет действовать до конца января следующего года. И предприятия могут еще больше подключаться к работе именно в рамках этой акции», — цитирует БелТА главу МАРТ.
Что с ценами к Новому году?
Ранее Богданов сообщал, что некоторые импортные товары могут подорожать к Новому году, ситуация с белорусскими товарами стабильная.
«По белорусским товарам, которые у нас производятся, ситуация более стабильна. Нет такого ажиотажного роста цены. Она находится в рамках прогноза того, что мы установили и решили в правительстве», – подчеркивал он.