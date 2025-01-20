Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы для получения пенсии на почте. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 30 декабря 2024 года №80, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, выплата пенсии в операционной кассе объекта почтовой связи будет стоить Br1,8, а с доставкой на дом — Br8,5. Плата взимается за каждую выплату (доставку) сумм пенсии гражданам, проживающим в Минске, городах областного подчинения или в населенных пунктах, являющихся административными центрами районов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.