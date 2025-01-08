Министерство внутренних дел объявляет о проведении ежегодного конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете деятельности ОВД и внутренних войск. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

В ведомстве отметили, что к участию приглашаются редакции СМИ (включая сетевые издания), зарегистрированные в Республике Беларусь в установленном законодательством порядке, журналисты, внештатные авторы, в том числе сотрудники и гражданский персонал органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск МВД, владельцы интернет-ресурсов, а также авторы размещаемых на них материалов и информационных сообщений.

Подробную информацию об условиях проведения конкурса, порядке предоставления работ, номинациях и правилах оформления можно узнать на сайте ведомства.