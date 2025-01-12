МВД готово обеспечить безопасность в период президентских выборов. Все необходимое для этого есть, заявил в эфире телеканала СТВ первый заместитель командующего ВВ МВД Александр Быков, сообщает БЕЛТА.

Подготовка сотрудников ведется в плановом режиме. «Прекрасно понимаем, что такие мероприятия, как электоральная кампания, связаны с возможностью провокаций, расшатывания ситуации. Возможны, как и показал 2020 год, массовые беспорядки. Все наши силы свои задачи знают четко», — отметил первый заместитель командующего ВВ МВД.

По его словам, сил и средств «более чем достаточно». «Готовы ко всему, выполним любую задачу», — подчеркнул Александр Быков.

Он также рассказал о программе подготовки спецподразделений МВД, которая постоянно корректируется исходя из реалий. В том числе занятия проводят инструкторы, которые имеют реальный боевой опыт.

«Серьезное внимание уделяем развитию такого направления, как беспилотники, борьба с дронами противника. У нас создан ряд центров по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с беспилотниками. Они успешно выполняют свои задачи, готовят кадры. Мы значительно расширили парк боевой техники и вооружения. Имеем все необходимое в связи со спецификой задач, средства поражения как живой силы противника, так и бронированной техники. Это минометы крупного калибра, другие виды вооружений», — добавил Александр Быков.

Самое главное, по его словам, обучение расчетов. «Они сегодня уже на достаточно высоком уровне. Как никогда сама подготовка к применению всех спецподразделений МВД наиболее гибкая и совершенная, соответствует тем реалиям боевых действий и тем возможным вызовам, с которыми мы можем столкнуться», — подчеркнул Александр Быков.