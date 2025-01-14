Митинг-реквием, посвященный 81-й годовщине трагедии полесской деревушки Ола, собрал на одноименном мемориальном комплексе сотни белорусов.

В этот скорбный день участники митинга еще раз вспомнили страшные события, происходившие на нашей земле во время Великой Отечественной войны, мужество солдат, которые верили в Победу и, жертвуя своими жизнями, до последнего сражались за Родину, мирных жителей, которым по прихоти фашистов было суждено умереть или быть сожженными в собственных домах. Невыносимые муки, ужас, боль и страх в далеком 1944 году пришлось испытать и 1758 людям, проживавшим на тот момент в д.Ола и искавшим здесь спасение. Ежегодно 14 января представители власти, духовенства, общественных объединений и организаций, депутаты и молодежь отдают дань памяти погибшим жителям «огненной деревни» и всем жертвам страшной войны. Этот год не стал исключением. В числе почетных гостей мероприятия – помощник Президента – инспектор по Гомельской области Юрий Горлов, заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Шабетник, председатель райсовета депутатов Людмила Величко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Лаптева и другие. Объединенные общей болью и скорбью, а также надеждой и верой в то, что такая трагедия больше никогда и нигде не повторится, присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

К участникам митинга обратился Дмитрий Алейников:

– Дорогие земляки! Мир, свобода и независимость имеют для Беларуси свой особый смысл, свое трагическое звучание. Для страны, чья земля тысячелетиями страдала от битв и нашествий противоборствующих сил, не было и нет страшнее слова, чем «война». Мы знаем, что такое защищать свою свободу, и чтим святость Великой Победы и то, какой ценой она нам досталась. Поверьте: нам по силам любые цели, главное – быть едиными.

– Огромное спасибо нашим ветеранам, – обратился к присутствующим помощник Президента – инспектор по Гомельский области Юрий Горлов. – Именно они передали нам патриотизм, то, как надо любить свою Родину, знать историю, помнить и не забывать ее. И мы, в свою очередь, передаем молодому поколению эту эстафету памяти – памяти о войне. И делаем это только с одной целью – чтобы такое больше никогда не повторилось.

– Ни годы, ни смена поколений, никакие другие обстоятельства не в состоянии стереть из людской памяти горечь и боль, которые испытал наш народ во время Великой Отечественной войны. Молодежь понимает, какой ценой завоевано право на жизнь. Для нас «Ола» – это не только место памяти и скорби, это место духовной силы, которые мы черпаем для своих новых дел и свершений. Мы – созидатели нашей Родины, наш жизненный принцип – быть ответственными за судьбу страны, – подчеркнула председатель Молодежного парламента при Светлогорском районном Совете депутатов Алина Губко.

В рамках торжественного митинга прошла областная патриотическая акция «Огонь памяти»: представители всех районов Гомельщины оставили лампады с названиями сожженных деревень на мемориальном комплексе «Ола».

В завершении мероприятия участники возложили к подножию мемориала цветы, венки и детские игрушки. Покидая место скорби и боли, в музее при мемориальном комплексе гости оставили в Книге памяти свои впечатления и пожелания землякам.

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