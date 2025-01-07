Министерство по налогам и сборам назвало основные изменения налогового законодательства для индивидуальных предпринимателей в 2025 году, сообщили БЕЛТА в МНС.

ИП — плательщикам подоходного налога с физических лиц предоставлено право включать в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы, суммы обязательных страховых взносов, уплачиваемых плательщиком в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения со своих доходов.

ИП, имеющие право на применение социальных и имущественных налоговых вычетов, смогут воспользоваться им в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, при предоставлении налоговой декларации (расчета) в связи с принятием решения о прекращении предпринимательской деятельности, а также в связи с созданием коммерческой организации.

Скорректированы условия применения ставки в размере 30%. С 1 января 2025 года указанная ставка также применяется в отношении получаемых ИП доходов от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных и не оплаченных до конца года, в котором доходы превысили Br500 тыс. «То есть указанная ставка применяется в отношении доходов, поступающих индивидуальному предпринимателю в 2025 году от предпринимательской деятельности в 2024 году (если в 2024-м доходы превысили Br500 тыс.)», — добавили в МНС.

Также с 1 января 2025 года есть определенные нюансы в налогообложении физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП до 1 октября 2024-го и осуществляющих виды деятельности, не включенные в список разрешенных для ИП по новым правилам (приложение 1 к постановлению Совета Министров от 28 июня 2024 года №457 «О видах индивидуальной предпринимательской деятельности»). При подаче налоговой декларации (расчета) за весь 2025 год такие физлица включают в состав доходов, полученных от осуществления подобных видов деятельности, стоимость ранее отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, оплата за которые не получена по состоянию на 31 декабря 2025-го. Исключение составляют индивидуальные предприниматели, права и обязанности которых перешли к созданной ими коммерческой организации.

Нормы главы 33 Налогового кодекса, регулирующей порядок исчисления и уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, приведены в соответствие с положениями закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности».

Увеличен размер ставок единого налога, установленный в приложении 24 к Налоговому кодексу. Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога за февраль 2025 года и последующие календарные месяцы 2025-го. Исчисление за январь 2025 года производится по ставкам, действовавшим в 2024-м.