Министерство по налогам и сборам рассказало, что изменилось в налогообложении резидентов свободных экономических зон с 1 января 2025 года, сообщили БЕЛТА в МНС.

Так, скорректированы подпункт 4.2 пункта 4, подпункты 5.1 и 5.2 пункта 5 статьи 383 Налогового кодекса. С 1 января 2025 года вводится ограничение на применение резидентами свободных экономических зон освобождения от налога на недвижимость и земельного налога.

Это касается объектов недвижимости, сданных в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование лицам, не являющимся резидентами СЭЗ, и занятых такими объектами земельных участков.