С 1 января 2025 г. в Национальный календарь профилактических прививок внесены три существенных изменения. Одно из них – вакцинация против вируса папилломы человека для девочек в возрасте 11 лет.

Стоит отметить, что вирус папилломы человека (ВПЧ) входит в число самых распространенных инфекций во всем мире. Именно ВПЧ провоцирует развитие рака шейки матки у женщин. Медики бьют тревогу, поскольку число таких случаев при «знакомстве» с вирусом превышает 90%.

На втором месте – рак прямой кишки, на третьем – рак полости рта, гортани и голосовых связок. Также велик риск появления различных генитальных и кожных бородавок после заражения вирусом папилломы. Эксперты в сфере охраны здоровья уверены, что ранняя вакцинация девочек (до начала половой жизни) сможет изменить ситуацию: предотвратить предраковые состояния и защитить от онкологии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, уже организуют вакцинацию девочек согласно поправкам, внесенным в нацкалендарь. В 2025 г. прививки против ВПЧ-инфекции предлагают сделать юным белорускам, рожденным в 2014 году. Иммунизацию проведут в два этапа: весной, ориентировочно в апреле-мае, пациентки смогут получить первую дозу вакцины, а осенью (примерно с октября по ноябрь) – вторую ее часть.

– Организации здравоохранения уже объявили об открытии записи в «листы ожидания» для родителей, которые заботятся о здоровье своих дочерей и намерены привести их на вакцинацию против ВПЧ-инфекции. Для этого организована процедура закупки иммунобиологических лекарственных препаратов. Белорусок, которым показана плановая иммунизация, пригласят в поликлиники на процедуру, – пояснила заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.

Национальный календарь профилактических прививок также дополнили новыми группами детского населения, которым показана вакцинация против пневмококковой инфекции. Теперь вакцинировать будут детей в возрасте 2, 4 и 12 месяцев жизни. К тому же обязательной стала бустерная вакцинация детей в возрасте 6 лет против коклюшной инфекции.

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