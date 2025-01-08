Начинаются предвыборные выступления кандидатов в Президенты Республики Беларусь по ТВ и радио, сообщает БЕЛТА.

ЦИК зарегистрированы пять кандидатов в Президенты Республики Беларусь: действующий Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков. Жеребьевка даты и времени предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению и радио состоялась 23 декабря.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио выступления будут транслироваться в следующем порядке:

— 8 января — Олег Гайдукевич и Александр Хижняк;

— 10 января — Анна Канопацкая и Сергей Сыранков;

— 15 января — Сергей Сыранков и Анна Канопацкая;

— 17 января — Олег Гайдукевич и Александр Хижняк.

Время выхода в эфир — с 8.00 до 9.00. Продолжительность выступления — не более 30 минут.

В эфире «Беларусь 1» выступления будут транслироваться в следующем порядке:

— 9 января — Анна Канопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич;

— 16 января — Александр Хижняк, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич.

Время выхода в эфир — с 18.00 до 20.00. Продолжительность выступления — не более 30 минут.

Кандидат в Президенты Республики Беларусь действующий Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по телевидению и радио.

Агитационный этап избирательной кампании продлится по 25 января. Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.