В первую очередь Людмила Кураликова обратилась к актуальной и значимой теме в общественно-политической жизни нашей страны – электоральной кампании. Подробно остановилась на агитационном периоде, досрочном голосовании, работе избирательных участков в основной день голосования, призвав присутствующих выполнить свой гражданский долг и сделать осознанный выбор ради мира и благополучия.

Людмила Адамовна уделила внимание вопросам профилактики правонарушений и преступлений, озвучив итоги работы в данном направлении в истекшем году. Напомнила работникам предприятия о правилах пожарной безопасности, особенно в домах с печным отоплением, при курении. Также отметила актуальность темы гибели людей вследствие суицидального поведения и призвала не оставаться в стороне и обязательно сигнализировать в ответственные службы о подобных намерениях.

Заместитель председателя ознакомила участников встречи с итогами социально-экономического развития Будакошелевщины, обозначив, что из 12 доведенных показателей выполнены десять. Вместе с тем обратила внимание и на тот факт, что наступивший год, завершающий пятилетку, будет непростым, во многом определяющим планы развития района на 2026-2030 годы.

В ходе встречи поступили вопросы, касающиеся ответственности граждан за благоустройство прилегающей территории к частным домовладениям. Работникам были даны разъяснения.