Шесть мощных вспышек, в том числе высочайшего класса Х, зафиксированы на Солнце 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Самая мощная из вспышек — Х1.1 — отмечена сегодня в 1.41 по минскому времени. Она длилась 24 минуты. Кроме того, зарегистрировано еще пять вспышек класса М — M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

Днем ранее, 3 января, также была зафиксирована мощная вспышка Х1.2.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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