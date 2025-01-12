Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила китайское световое оборудование, которое не отвечает требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств», сообщили БЕЛТА в областной инспекции.





Речь идет о продукции торговой марки Wolta. Так, при испытаниях светодиодных ламп (артикулы 25YC12E27 и 25S45GL10E14) зафиксировано превышение допустимых норм создаваемых электромагнитных помех. А встраиваемый светодиодный светильник (серии DLUS04, артикул DLUS04-20W-6K) не прошел испытания по электрической прочности изоляции. «При приложении испытательного напряжения между токоведущими частями и металлическими частями произошел пробой изоляции», — уточнили специалисты.

Госстандарт принял меры по ограничению ввоза и обращения на рынке республики названной продукции.