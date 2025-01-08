Некоторые административные процедуры Министерства связи и информатизации доступны на портале электронных услуг «Е-Паслуга», сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

С 31 декабря 2024 года на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу административные процедуры Министерства связи и информатизации 548.3.15.4 «Получение разрешения на право производства работ в охранной зоне линий, сооружений электросвязи» и 548.4.10.3 «Получение технических условий на присоединение сети электросвязи к сети электросвязи общего пользования либо средства электросвязи к первичной сети электросвязи или сети передачи данных».

На предыдущей версии единого портала электронных услуг к указанным административным процедурам доступ прекращен. Подробные инструкции по доступу к личным электронным кабинетам «Е-Паслуга» размещены на сайте НЦЭУ в разделе «Документы и материалы» и на «Е-Паслуга» в разделе «Документация».

Техническая поддержка оказывается посредством автоматизированной системы.