Новые административные процедуры Министерства по налогам и сборам доступны онлайн на портале «Е-Паслуга», сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

С 9 января 2025 года на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые административные процедуры МНС 548.22.7.2 «Осуществление возврата денежных средств, внесенных в оплату стоимости возвращенных неиспользованных акцизных марок», 548.22.7.3 «Получение решения о реализации акцизных марок для перемаркировки алкогольных напитков с поврежденными акцизными марками», 548.1.1.2 «Осуществление зачета излишне уплаченной (взысканной) суммы налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство», 548.1.1.4 «Осуществление возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней» и некоторые другие.

Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).