Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства назначил:

Карповича Артура Борисовича — министром антимонопольного регулирования и торговли;

Кийко Дмитрия Николаевича — министром по налогам и сборам;

Богданова Алексея Игоревича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане;

Огородникова Александра Сергеевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане;

Пиневича Дмитрия Леонидовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане;

Борчука Виталия Петровича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа;

Глаза Анатолия Анатольевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции;

Ярошевича Юрия Григорьевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле.

Президент также дал согласие на назначение:

Утюпина Павла Владимировича — заместителем министра иностранных дел;

Бурака Александра Андреевича — первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Кисленко Ивана Андреевича — заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Петруши Дмитрия Викторовича — заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ);

Скрундевского Александра Николаевича — генеральным директором ОАО «Белресурсы — управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Назарука Игоря Васильевича — постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.