Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства назначил:
Карповича Артура Борисовича — министром антимонопольного регулирования и торговли;
Кийко Дмитрия Николаевича — министром по налогам и сборам;
Богданова Алексея Игоревича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Казахстане;
Огородникова Александра Сергеевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Узбекистане;
Пиневича Дмитрия Леонидовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Азербайджане;
Борчука Виталия Петровича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа;
Глаза Анатолия Анатольевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Турции;
Ярошевича Юрия Григорьевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Израиле.
Президент также дал согласие на назначение:
Утюпина Павла Владимировича — заместителем министра иностранных дел;
Бурака Александра Андреевича — первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Кисленко Ивана Андреевича — заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;
Петруши Дмитрия Викторовича — заместителем председателя Витебского облисполкома (вопросы строительства, ЖКХ);
Скрундевского Александра Николаевича — генеральным директором ОАО «Белресурсы — управляющая компания холдинга «Белресурсы»;
Назарука Игоря Васильевича — постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ.