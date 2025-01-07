Также утром во вторник фиксируются скопления автобусов, которые собираются выехать из Беларуси в Польшу.
Около 2448 легковых машин стоит на границах Беларуси со странами Евросоюза, следует из данных Госпогранкомитета республики.
На литовском направлении своей очереди ждут всего 20 авто в пункте пропуска «Бенякони». Огромное число машин стоит на границе Беларуси и Польши. Легковушки скопились в «Бресте» – 2428 авто.
В этом же пункте пропуска стоит и 100 автобусов. Скоплений грузовиков, по данным ГПК, нет.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза – Польша, Литва и Латвия – на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах. Кроме того, сопредельные стороны зачастую неритмично принимают авто. Об этом неоднократно заявляли белорусские пограничники и таможенники.
Какие пункты пропуска сейчас закрыты, а какие действуют – смотрите в инфографике Sputnik.