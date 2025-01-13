Около 10 тыс. волонтеров БРСМ будут дежурить на избирательных участках на выборах Президента Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Кристина Сорока.

«Впереди нас ожидает важное политическое событие — выборы Президента Республики Беларусь. Для того чтобы абсолютно каждый смог отдать голос за своего кандидата, на избирательных участках будут работать волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце». Они готовы прийти на помощь людям с ограниченными возможностями, маломобильным и пожилым гражданам», — рассказала Кристина Сорока.

Пул волонтеров сформирован, текущая неделя станет для них периодом образовательных интенсивов. «Образовательные мероприятия проходят как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. В онлайн-формате у ребят есть возможность ознакомиться с серией видеоуроков, которые расскажут о работе с теми, кто имеет проблемы со зрением, слухом или передвигается на коляске. Офлайн-формат предполагает практическое обучение, в рамках которого волонтеров обучают пользоваться различным оборудованием», — пояснила Кристина Сорока.

«Молодежь осознает важность предстоящего события и сама проявляет гражданскую активность. В адрес территориальных комитетов БРСМ поступают звонки, ребята добровольно предлагают свою помощь на предстоящих выборах», — дополнила Кристина Сорока.

Волонтеры на избирательных участках будут дежурить как в период досрочного голосования, так и в основной день выборов, 26 января.