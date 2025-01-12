Деревня Буда Люшевская тоже славится своими героями. Один из них – партизан Михаил Рыпинский.

Родился наш земляк в 1924 году. Трудолюбивый, веселый, увлекался чтением книг. После окончания семилетки пошел работать в колхоз.

В 1941-м, когда фашисты оккупировали деревню и начали угонять молодежь в Германию, староста предложил Мише идти служить в полицию. Но, сжав кулаки, подросток ответил: «Не хочу быть предателем». Он прятался, домой приходил только ночью, а затем твердо решил уйти в партизаны.

Суровая партизанская жизнь еще больше закалила молодого парня. В 1943 году в одном из боев он был ранен. Рядом находившийся с ним товарищ получил легкое ранение, он-то и вынес Михаила на своих плечах.

Три месяца Рыпинский пролежал в госпиталях. И орден Красной Звезды получил в это время. Принимая такую высокую награду, он поклялся еще сильнее бить фашистов. И слово свое сдержал. С рельсов сходили поезда, летели в Сож мосты. Оправляясь на задание, Михаил брал с собой даже противотанковое оружие, а бывали случаи, что и ручной пулемет прихватывал, чтобы обстрелять поезд. А однажды выстрелил с ружья по котлу паровоза – и дальше тот не последовал. Бесстрашный партизан был награжден вторым орденом Красной Звезды. Нередко полицаи устраивали засады в доме у матери Михаила, однако поймать его было не так легко.

После освобождения района Рыпинский вернулся в родную деревню, но надолго здесь не задержался. Вместе с друзьями-партизанами ушел на фронт.

Из книги «Память» узнаем, что при штурме одного из населенных пунктов в Восточной Пруссии Миша погиб. В письме его матери командир пулеметного расчета написал: «14 января 1945 года в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками ваш сын Михаил Рыпинский погиб смертью храбрых. Он был смелым и отважным бойцом. Я клянусь отомстить за вашего сына и бить врага еще сильнее».

Михаила Алексеевича уже давно нет среди ныне живущих, но он навсегда останется в памяти его односельчан, в нашей памяти.

Елена БЕЛКО