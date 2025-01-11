Злоумышленники сочинили состряпанный на коленке абсурдный «приказ об инвестировании в природные ресурсы страны для улучшения качества жизни белорусского народа». По их легенде, Министерство финансов публикует этот липовый документ в Instagram (а не на официальных платформах) и даже заявляет, что это якобы совместная инициатива с Gazprom Transgaz Belarus.

Разумеется, это фейк. Преступники пользуются доверием граждан к государственным институтам для вовлечения в свои аферы. Не ведитесь на подобные уловки! Обманщики просто хотят выманить ваши деньги и данные.

Сообщайте о подобных случаях соответствующим органам и предупреждайте своих близких!

Народный Антифейк