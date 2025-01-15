В целях обеспечения приема наличных денежных средств субъектами хозяйствования в условиях отсутствия внешнего электроснабжения, в том числе в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы, сообщается.

В соответствии с подпунктом 35.1 пункта 35 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 №924/16 (далее – Положение №924/16), субъектам хозяйствования предоставлено право принимать платежи в свой адрес наличными денежными средствами при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования и (или) карточных платежных терминалов, в том числе, в случае временного отсутствия электроэнергии (по обстоятельствам, не зависящим от плательщика) с учетом норм пунктов 37 и 38 Положения №924/16.

При этом в случае, если стоимость единицы продаваемого товара составляет либо превышает одну базовую величину, при приеме платежей в свой адрес наличными денежными средствами при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования и платежных терминалов, в том числе в случае отсутствия электроэнергии, субъекты хозяйствования оформляют в соответствии с законодательством каждый факт приема таких платежей документом с определенной степенью защиты, информация об изготовлении и реализации бланка которого включена в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции (пункт 37 Положения №924/16).

Справочно. Таким документом является квитанция о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассового оборудования и платежных терминалов, форма которой установлена постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 07.04.2021 №25 «О форме квитанции».

В случае, если стоимость единицы продаваемого товара составляет менее одной базовой величины, то в данной ситуации субъекты хозяйствования осуществляют отражение в приходных кассовых ордерах по окончании рабочего дня (смены), иного периода, определяемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но не реже чем один раз в семь дней общей суммы выручки за рабочий день (смену), иной период, определяемый юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но не реже одного раза в семь дней (пункт 38 Положения №924/16).