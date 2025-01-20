Сегодня в рамках данной акции в районном Доме культуы состоялся концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь» под руководством главного дирижера полковника Максима Кочеткова. На сцене звучали произведения патриотической направленности, эстрадные композиции, а также попурри из советских кинофильмов.

Громкими аплодисментами зрители встретили гостей и с удовольствием подпевали известные мелодии.

Своими впечатлениями от посещения концерта поделились жители райцентра.

Кристина АФАНАСЕНКО:

– Для меня концерт прошел на одном дыхании. Сколько сил, труда, таланта и профессионализма вложено в музыкальную программу! Я получила массу положительных эмоций. Отрадно, что среди участников коллектива есть выпускник Буда-Кошелевской детской школы искусств.

Оксана ГАВРИЛЕНКО:

– Концерт замечательный. Очень приятно было побывать на таком мероприятии. Спасибо заслуженному коллективу Республики Беларусь за подаренное хорошее настроение.