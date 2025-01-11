По всей стране к марафону добрых дел в рамках республиканской акции «От всей души» присоединяется все больше людей. Каждый проявляет заботу и внимание по отношению к старшему поколению. Сегодня в рамках благотворительной акции активисты районного РОО «Патриоты Беларуси» посетили постояльцев больницы сестринского ухода в аг. Рогинь, чтобы порадовать их вниманием и заботой. Гости искренне пожелали пожилым людям крепкого здоровья, теплоты, внимания и хорошего настроения. Кроме того, для постояльцев патриоты организовали еще и мини-концерт, а также вручили им новогодние подарки.