Гомельчанка Светлана Александровна рассказала, что в ее доме по улице Тимофеенко слабо греют батареи. После устранения порыва на теплотрассе стало теплее, однако спустя несколько дней температура снова снизилась.

«Направим к вам специалистов для проведения замеров температуры в квартире. Кроме того, проверят целостность теплотрассы, при необходимости устранят неполадки», – заверил губернатор.

Олег Владимирович живет в частном секторе Гомеля. Долгое время у калитки его дома жильцы соседних многоэтажек выгуливают собак, хотя неподалеку есть специальная площадка. Личные просьбы и специальные таблички не помогают. Вопрос проработают, при необходимости на месте установят видеокамеру, ответил Иван Крупко.

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