Первые в этом эпидемиологическом сезоне случаи гриппа зарегистрированы в Беларуси, сообщил журналистам заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране сейчас обычная для этого периода года. «Наблюдается небольшой подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями. Появились первые случаи сезонного гриппа», — сказал Святослав Вельгин, добавив, что по-прежнему регистрируются случаи коронавирусной инфекции.

Заместитель главного врача отметил, что специфической профилактикой гриппа является вакцинация. Она особенно необходима группам риска тяжелого течения заболевания.

Говоря о принципах лечения гриппа, Святослав Вельгин обратил внимание на эффективность противовирусных препаратов, которые целесообразно принимать при наличии соответствующей клинической картины в период сезонного подъема заболеваемости, если человек не был привит против гриппа. Это специфическая терапия.

Что касается лечения других респираторных вирусных инфекций, врач порекомендовал обильное питье, витамины, жаропонижающие препараты, если повышенная температура тяжело переносится.

При необходимости следует обращаться к врачу. Особенно в тех случаях, когда наблюдаются тяжелые симптомы: одышка, кровохарканье, очень высокая температура. Святослав Вельгин пояснил, что под маской респираторной инфекции могут протекать другие серьезные заболевания, например менингококковая инфекция. Только врач сможет поставить правильный диагноз и при необходимости госпитализировать.