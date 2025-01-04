В результате применения пиротехнических изделий в новогоднюю ночь пострадали трое жителей Гомельской области.



1 января в 01.56 подросток 2012 года рождения в деревне Дублин Брагинского района получил ожоги в результате запуска фейерверка. Осколок пиротехнического изделия попал на куртку ребенка и прожег одежду. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

Еще один случай произошел в Гомеле по ул. Гайдара. В результате взрыва петарды Гомельчанин 1987 года рождения получил множественные травмы левой кисти руки. После оказания медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение.

Похожий инцидент также произошел в Гомеле. Мужчина 1991 года рождения при взрыве петарды получил травму правой руки и после оказания медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение.

Вчера в 19.45 поступило сообщение о госпитализации в больницу 12-летнего мальчика, который в результате взрыва петарды в руке получил травму на территории частного домовладения в аг. Якимова Слобода Светлогорского района по ул. Центральной. После оказания медицинской помощи с рваной раной левой кисти и ожогом травмированного ребенка госпитализировали в больницу.

МЧС напоминает: избегать использования пиротехники в новогодние праздники чтобы исключить возможные риски и не омрачить праздники трагическими происшествиями. В случае, если все-таки кто-то для себя уже решил, что Новый год без фейерверков — это не Новый год, и уже запланировал их приобретение либо использование, настоятельно рекомендуем строго соблюдать правила безопасности.

Покупка. Берите пиротехнику только в заводской упаковке, с инструкцией на русском или белорусском языке. Проверяйте срок годности и сертификат соответствия.

Храните фейерверки только в упаковке, вдали от источников тепла и так, чтобы их не могли взять дети. Не таскайте их в кармане и под одеждой, не бросайте просто так. Нельзя использовать пиротехнику с явными дефектами: помятую, мокрую, треснувшую или поврежденную в корпусе или фитиле, а также разбирать или модифицировать ее.

Перед использованием обязательно прочтите инструкцию и следуйте ей.

Не наклоняйтесь над пиротехническими изделиями, когда поджигаете их, и не запускайте повторно то, что сразу не сработало.

Если пиротехническое средство не сработало:

• не подходите к нему сразу, подождите минут 10-15 на безопасном расстоянии. Если через это время сработка не произошла, то можно подойти к фейерверку.

• подойдя к фейерверку осмотрите его и убедитесь в отсутствии тлеющих частей. Если тления не видно, то можно приступать к дальнейшим действиям. В случае, если тлеющие части есть, необходимо немедленно отойти от салюта на безопасное расстояние. Такое изделие все еще представляет угрозу и может нанести вашему здоровью значительный вред.

• ни в коем случае не наклоняйтесь над не сработавшим фейерверком. Это так же может закончиться плачевно!

• не сработавший салют необходимо положить в воду на несколько часов.

• фейерверк необходимо выбросить вместе с бытовым или строительным мусором. С пищевыми отходами не сработавшее изделие утилизировать нельзя.

• не бросайте пиротехнические изделия в костер. Последствия могут быть непредсказуемыми.