Уважаемые работники социальной защиты, ветераны сферы, от всей души позравляем вас с профессиональным праздником!





Этот день – признание значимости труда тех, кто ежедневно сталкивается и решает проблемы наиболее незащищенных слоев населения: инвалидов, пенсионеров, ветеранов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря вашим усилиям жизнь многих граждан наполнилась смыслом и обрела надежду. Вы успешно справляетесь с поставленными задачами, опекая слабых и нуждающихся в заботе, разделяя чужую боль.

Выражаем вам слова искренней признательности за труд, за чуткость и внимание, милосердие и участие в судьбах людей, которым необходимы помощь и социальная защита. Крепкого здоровья, благополучия, мудрости и праздничного настроения!