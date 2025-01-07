Уважаемые жители района, православные христиане, примите самые сердечные поздравления с Рождеством Христовым!

Издавна во всем христианском мире Рождество почитают как самый радостный и душевный праздник – символ надежды, мира, счастья и согласия. Вместе с тем это важное событие, заставляющее нас внимательно взглянуть на свою жизнь, на дела и поступки.

Пусть предстоящее торжество наполнит ваши сердца теплом, верой и радостью. Пусть благодатный свет Рождества Христова озаряет ваши дома, помогает относиться бережнее друг к другу.

Здоровья вам, удачи и взамопонимания! И пусть добро, мир, любовь и милосердие неизменно царят на нашей земле.