Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Новым годом!

Под звуки новогодних курантов, в волшебной праздничной атмосфере мы с надеждой и радостью встречаем Новый год — время новых возможностей, начинаний и свершений.

Уходящий год был ознаменован важными для белорусской истории событиями. Успешно преодолев 30-летний путь становления и развития Республики Беларусь под мудрым руководством нашего Президента, мы гордимся тем, что сегодня живем в сильной, независимой, миролюбивой стране.

Пусть новый год станет для вас источником конструктивных идей и плодотворных проектов, а рядом всегда будут настоящие друзья и надежные единомышленники. Пусть в ваших домах царят уют и гармония, а в сердцах — любовь и вдохновение.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия, исполнения самых заветных желаний и праздничного настроения.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова