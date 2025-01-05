Уважаемые работники и ветераны системы социальной защиты Республики Беларусь!

От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.

Ключевым приоритетом деятельности работников социальной защиты во все времена является неравнодушие и уважение к людям. Колоссальным ежедневным трудом вы подтверждаете верность этой традиции, вносите весомый вклад в создание всех необходимых условий для развития и благополучия нашего общества.

Ваши гуманность, милосердие и справедливость приносят в мир добро и радость, а усердные старания и тепло сердец способны творить чудеса. Мы восхищаемся вашей самоотверженностью и подвижничеством, безграничным терпением и проявлением истинной заботы о гражданах, нуждающихся в помощи и поддержке.

Особых слов признательности заслуживают ветераны социальной сферы, которые стояли у истоков создания этой важной, почетной и востребованной во все времена службы. Ваши глубокие знания, бесценный опыт, мудрость, преданность избранному делу и исключительный патриотизм служат вдохновляющим примером для молодежи.

Пусть и впредь благородная миссия вашего сплоченного коллектива выступает основой незыблемого статуса Республики Беларусь как социально ориентированного государства, а профессиональное мастерство и верность призванию каждого из вас будут содействовать дальнейшему процветанию белорусского народа.

От всей души желаем вам неиссякаемых сил, оптимизма и новых свершений во имя нашей любимой Родины. Крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего вам, вашим родным и близким.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова