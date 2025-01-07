Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с Рождеством Христовым.

Ставший символом мира, милосердия и любви светлый праздник Рождества на протяжении тысячелетий наполняет души миллионов людей необыкновенным благоговением и всеобъемлющей радостью, объединяет всех вокруг непреходящих христианских ценностей.

В эти благодатные рождественские дни с чувством безмерной признательности и гордости мы обращаемся к своей истории и истокам православия, отдаем дань величайшего почтения богатому наследию, одухотворенной самобытности и выдающимся достижениям белорусов, сокровенному многовековому опыту и исконным традициям, передающимся из поколения в поколение.

Пусть небесное сияние Вифлеемской звезды освещает весь грядущий год, согревает и наполняет сердца благочестивыми помыслами и намерениями, дарит гармонию и обновление, спокойствие и согласие в каждом доме и каждой семье, нашем Отечестве и за его пределами.

Искренне верю, что сплоченность и стремление к созиданию позволят сохранить наше духовно сильное общество, вдохновят на благородные начинания и новые свершения под мирным небом родной Беларуси.

Желаю всем доброго здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова