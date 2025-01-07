Как действовать, если есть необходимость пройти диспансеризацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Работнику необходимо согласовать с нанимателем проведение диспансеризации на определенную календарную дату (даты). На основании письменного заявления работника наниматель издает приказ об освобождении его от работы для прохождения диспансеризации.

По результатам прохождения диспансеризации работник представляет нанимателю выписку из медицинских документов в случае, если такая обязанность определена в локальных правовых актах.

В ведомстве напомнили, что Трудовой кодекс гарантирует освобождение от работы для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.

Работник до 40 лет будет освобождаться от работы 1 раз в 3 года с сохранением среднего заработка. Тем, кто уже достиг 40 лет, ежегодно предоставляется 1 день с сохранением среднего заработка. В то же время работникам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение 5 лет до достижения такого возраста (женщины с 53 лет, мужчины с 58 лет), предоставляется 2 дня ежегодно.