С начала работы выставку «Моя Беларусь» посетили почти 200 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в «БелЭкспо».

Начальник управления выставок и ярмарок «БелЭкспо» Ольга Красовская рассказала, что выставка очень популярна среди жителей Минска и гостей столицы, в том числе из России с учетом больших праздничных выходных. «Посещаемость в среднем у нас в день где-то 15-20 тыс. человек», — отметила она.

Чтобы вовлечь юных посетителей во все мероприятия, которые проходят на локациях выставки, был организован квест. «Здесь проходят задания на каждой локации, в большом и малом зале. Получается печать за выполненное задание. И когда уже все печати собраны, они приходят к нам за специальным подарком. Квесты проходят в выходные и праздничные дни», — рассказала Ольга Красовская.

Выставка «Моя Беларусь» открылась в Минском международном выставочном центре 28 декабря. Она занимает площадь более 30 тыс. кв.м. На этой территории разместились выставочные экспозиции в павильоне и на улице, фуд-корт, зона культурных мероприятий, а также различные локации. После новогодних праздников в графике работы выставки произошли изменения и теперь она работает ежедневно до 26 января включительно. Для удобства гостей организованы специальные автобусы, которые курсируют от нескольких станций метро.