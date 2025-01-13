В общем объеме производства рыбы сазан занимает 75%. К слову, поставляем и на другие рынки. Но прежде чем попасть на стол к потребителю, должно пройти 3 года. Поэтому в холодную пору года карпа помещают в специальные зимовальные пруды.

Чтобы Беларусь была во всех смыслах рыбным местом, весной и осенью подводные обитатели отселяются в реки и озера. Где, кем зарыблять и в каких количествах – определяется с точки зрения науки. На рыбный совет собираются ученые, аграрии и любители. План утверждают на 5 лет. И при его составлении учитывают пожелания самих рыбаков.

Как выращивают белорусского карпа, обеспечивая продбезопасность по рыбе – расскажет сюжет СТВ

Минсельхозпрод Беларуси